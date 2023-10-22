В Минобороны Сирии сообщили, что после ударов Израиля два аэропорта выведены из строя

Аэропорты Дамаска и Алеппо оказались выведены из строя после израильской атаки, были повреждены взлетно-посадочные полосы, заявили в министерстве обороны Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Около 5.25 утра в воскресенье Израиль атаковал с воздуха со стороны моря — побережья Латакии — и со стороны Голанских высот. Удары были нанесены по международным аэропортам Дамаска и Алеппо», — уточнили в сирийском военном ведомстве.

Известно, что воздушные гавани Алеппо и Дамаска выведены из строя.

В связи с этим было принято решение направлять авиарейсы из Алеппо и Дамаска в международный аэропорт Латакии.

В настоящий момент не уточняется, как долго будет сохраняться данный режим авиаузлов в связи с повреждением взлетно-посадочной полосы.

До этого ЦАХАЛ поразил террористическую ячейку, пытавшуюся обстрелять Израиль из Ливана.

Также в Израиле сообщили о проверках гумпомощи на наличие оружия.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.