В Минобороны Сирии сообщили, что после ударов Израиля два аэропорта выведены из строя

Аэропорты Дамаска и Алеппо оказались выведены из строя после израильской атаки, были повреждены взлетно-посадочные полосы, заявили в министерстве обороны Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Около 5.25 утра в воскресенье Израиль атаковал с воздуха со стороны моря — побережья Латакии — и со стороны Голанских высот. Удары были нанесены по международным аэропортам Дамаска и Алеппо», — уточнили в сирийском военном ведомстве.
Известно, что воздушные гавани Алеппо и Дамаска выведены из строя.
В связи с этим было принято решение направлять авиарейсы из Алеппо и Дамаска в международный аэропорт Латакии.
В настоящий момент не уточняется, как долго будет сохраняться данный режим авиаузлов в связи с повреждением взлетно-посадочной полосы.
До этого ЦАХАЛ поразил террористическую ячейку, пытавшуюся обстрелять Израиль из Ливана.
Также в Израиле сообщили о проверках гумпомощи на наличие оружия.
Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.