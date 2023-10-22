Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны Сирии сообщили, что после ударов Израиля два аэропорта выведены из строя

Сирия из-за ударов Израиля перевела рейсы из Алеппо и Дамаска в аэропорт Латакии

close
100%
Shutterstock

Аэропорты Дамаска и Алеппо оказались выведены из строя после израильской атаки, были повреждены взлетно-посадочные полосы, заявили в министерстве обороны Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Около 5.25 утра в воскресенье Израиль атаковал с воздуха со стороны моря — побережья Латакии — и со стороны Голанских высот. Удары были нанесены по международным аэропортам Дамаска и Алеппо», — уточнили в сирийском военном ведомстве.

Известно, что воздушные гавани Алеппо и Дамаска выведены из строя.

В связи с этим было принято решение направлять авиарейсы из Алеппо и Дамаска в международный аэропорт Латакии.

В настоящий момент не уточняется, как долго будет сохраняться данный режим авиаузлов в связи с повреждением взлетно-посадочной полосы.

До этого ЦАХАЛ поразил террористическую ячейку, пытавшуюся обстрелять Израиль из Ливана.

Также в Израиле сообщили о проверках гумпомощи на наличие оружия.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий