Число погибших в ДТП в Красноярском крае выросло до пяти

Число жертв дорожной аварии в Новоселовском районе Красноярского края выросло до пяти. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.

Согласно сообщению ведомства, по уточненным данным, непосредственно на месте происшествия в отечественном автомобиле погибли водитель и пассажир 1991 года рождения. Позднее, как указали в МВД, в больнице от полученных травм скончались пассажиры «Жигулей»: мужчина 1987 года рождения и подросток 2009 года рождения, а также пассажирка Toyota 1951 года рождения.

До этого было известно о трех погибших и четырех пострадавших, из которых двое несовершеннолетних.

Авария произошла вечером 21 октября на 237-м километре автодороги «Енисей». Там столкнулись «Жигули» и Toyota. По предварительным данным, водитель ВАЗ, направлявшийся из Красноярска в Абакан, выехал на встречную полосу и врезался в иномарку.

Ранее сообщалось, что в Рязани автомобиль вылетел с дороги и попал в кювет.

21 октября в Турции 10 российских туристов, среди которых есть дети, пострадали в результате ДТП. Туристы после приземления самолета в аэропорту Антальи сели в автобус, который должен был развести их по отелям. Однако на трассе автобус врезался в машину, которая ехала впереди. У автобуса сильно разбита передняя часть со стороны водителя.

Ранее стало известно, что почти 41% населения России не хочет узнавать новости.