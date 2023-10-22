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Врач назвала самые полезные для пищеварения продукты

Врач Алисова: мята, ягоды и кокосы — самые полезные продукты для пищеварения

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Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова рассказала в статье для портала «Медикфорум» о самых полезных для пищеварения продуктах.

По словам эксперта, важной частью пищеварения является кишечник, поскольку в нем содержится более 70% всех клеток, вырабатывающих антитела. Алисова отметила, что живущие в кишечнике бактерии расщепляют клетчатку и производят необходимые организму витамины. Поэтому здоровый кишечник может значительно повлиять на предотвращение заболеваний и воспалений, отметила врач.

Как указала специалист, самыми полезными для кишечника продуктами являются кокосы, мята и ягоды. По словам Алисовой, их потребление позволит предотвратить запоры, нарушение обмена веществ, рак толстой кишки и вздутие живота.

До этого гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что квашеная капуста обладает бактерицидными свойствами, потому что в ней содержится молочная кислота, способная уничтожить токсины. Врач рекомендовала есть данный продукт в обед, поскольку потребление квашеной капусты на ужин может привести к задержке жидкости.

Врач-диетолог Елена Соломатина также заявляла, что в манго содержатся витамин C, бета-каротин и клетчатка, которые положительно влияют на здоровье и иммунитет человека.

Ранее врач назвала продукт, употребление которого повысит риск развития рака.

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