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Вертолет Robinson перестал выходить на связь под Хабаровском

112: вертолет Robinson пропал в Верхнебуреинском районе под Хабаровском

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вертолет Robinson перестал выходить на связь в Верхнебуреинском районе под Хабаровском. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По данным информационного ресурса, в настоящее время экстренные службы готовятся к поисковым работам.

В сентябре под Вологдой разбился частный вертолет Robinson.

В мае сообщалось, что в Конаковском районе Тверской области вертолет Robinson R66 опрокинулся при взлете и сразу же совершил жесткую посадку.

До этого на территории Брянской области, близ границы Украины, произошло четыре падения вертолетов и истребителей. Первое произошло в городе Клинцы, второе — в Унечском районе, третье и четвертое — в деревне Истровка.

17 февраля 2023 года у пика Чехова на Сахалине разбился вертолет Robinson R44, летевший по маршруту Южно-Сахалинск — пик Чехова — Южно-Сахалинск.

Ранее вертолет не смог обнаружить упавшую в расщелину российскую альпинистку из-за лавины.

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