Рекрутеры пожаловались на увеличение срока закрытия вакансий в России

Сроки закрытия вакансий на российском рынке труда за год выросли в среднем в полтора раза. К такому выводу пришли эксперты HR-холдинга Ventra, пишет газет «Коммерсант».

«В трети случаев для заполнения вакансии теперь необходимо от двух до трех месяцев вместо прежних 30 дней», — уточнили в публикации.

По подсчетам аналитиков, в 2023 году средний срок закрытия вакансии на российском рынке труда вырос в полтора раза.

По информации Ventra, в трети случаев для поиска сотрудника требуется от двух до трех месяцев вместо 30 дней, как было раньше.

Сотрудники отдела кадров стали закрывать лишь 16% вакансий (год назад эта цифра составляла 25%). Директор по маркетингу Ventra Анна Ларионова подчеркнула, что средний срок поиска и привлечения кандидата увеличился практически во всех отраслях.

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