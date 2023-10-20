Эстонские таможенники отобрали у российских туристов две вешалки

Сотрудники таможенной службы в Эстонии отобрали у прибывших из России туристов две деревянные вешалки из-за запрета на экспорт древесины из РФ, сообщает портал TourDom.ru.

По словам одного из туристов, пограничники попросили заплатить штраф 600 евро или отправить вешалки на утилизацию. Мужчине пришлось оставить их на таможне.

Также у туристов хотели конфисковать кастрюли, отметил он.

«Их тоже хотели конфисковать и изъяли бы, но таможенник оказался знакомым – я часто езжу через границу, – и он сказал: «Быстро спрячьте, чтобы молодой не видел, и езжайте дальше». Так и сделал», – сказал он.

Ранее Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами. Известно по меньшей мере об одном подобном случае.

В середине августа депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт обратился к правительству ФРГ с запросом о позиции Германии относительно конфискации автомобилей с российскими номерами.

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