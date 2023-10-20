Два россиянина находятся в заложниках у ХАМАС

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил газете «Известия», что два россиянина до сих пор находятся в заложниках у ХАМАС.

По его словам, еще семь граждан России пропали без вести.

Викторов добавил, что около 300 находящихся в Израиле россиян обратились с просьбой включить их в списки в случае эвакуации из страны.

Ранее Израиль принял решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа, сообщил израильский посол в России Александр Бен Цви.

Он отметил, что без проведения наземной операции невозможно достичь нужных Израилю целей, в частности разрушения «террористических структур ХАМАС и освобождения заложников».

Член Совета национальной безопасности Израиля, министр экономики и промышленности Нир Баркат в свою очередь заявил, что израильские военные уже получили «зеленый свет» на вход в Газу, «когда они будут готовы», передавал ABC News.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».