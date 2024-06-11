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Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

Рогов: в районе свалки в Мелитополе слышали взрыв

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РИА Новости

В городе Мелитополе в Запорожской области произошел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Около восьми утра в районе городской свалки был слышен звук взрыва. На месте работают экстренные службы», — уточнил Рогов.

Он пообещал рассказать подробности случившегося, когда ситуация прояснится.

До этого Рогов рассказал, что российские военнослужащие сорвали попытку ротации подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Луговское в Запорожской области, находящегося к юго-западу от Гуляйполя.

9 июня сообщалось, что ВСУ подтягивают резервы в Запорожскую область на Ореховское и Васильевское направления, где российские войска продвигаются вперед.

Ранее глава Каховки сравнил удары ВСУ по городу с нашествием саранчи.

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