В Москве строитель пырнул коллегу ножом в пах из-за заказа и попытался сбежать из России

В Москве строитель ранил коллегу в пах из-за заказа и попытался сбежать из России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 10 июня в жилом комплексе «Царицыно-2», который расположен в Восточном Бирюлево. Между рабочими произошла массовая драка из-за того, что строители не поделили заказ. В ходе потасовки один из них ранил другого ножом в пах.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи оценили его состояние как тяжелое, его жизнь находится под угрозой.

Строитель, пырнувший коллегу ножом, попытался сбежать из страны. Его задержали в аэропорту Домодедово при попытке улететь в Таджикистан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее потасовка байкеров и гаишников в Белгороде попала на видео.