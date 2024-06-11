Кушанашвили раскрыл многомиллионный заработок Нагиева в Дубае

Журналист Отар Кушанашвили раскрыл секрет многомиллионного заработка своего друга шоумена Дмитрия Нагиева в Дубае. Об этом он рассказал на шоу «Сила Воли».

По словам Кушанашвили, Нагиев ведет дорогие и популярные курсы по актерскому мастерству для состоятельных клиентов — учит владеть собой в любой ситуации, преодолевать волнение перед публичными выступлениями, съемками и подписанием договоров.

«Он в Дубае учит людей азам лицедейства — как вживаться в нынешнюю обстановку. Набирает группу за четыре тысячи евро», — рассказал он.

Кроме того, по данным журналиста, за съемки в рекламных роликах актер берет 17 миллионов долларов.

«Если вы беспокоились о нем, то успокойтесь. Он был лучшим профессионалом в мире, есть и будет, за него не беспокойтесь», — заверил Кушанашвили.

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