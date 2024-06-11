В Латвии надеются, что НАТО снимет ограничения на удары Украины по РФ на саммите

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью европейскому изданию Politico заявил, что на июльском саммите НАТО западным странам следует снять ограничения на применение Украиной поставляемых ими вооружений для нанесения ударов по целям на территории России.

«Мы все понимаем, что если вы действительно хотите выиграть войну, то у вас должна быть возможность наносить удары по целям, которые расположены в том числе в глубине территории РФ, при условии, что это законные военные цели», — заявил президент.

Накануне британская газета The Telegraph писала, что перед подготовкой встречи, посвященной 75-летнему юбилею, в НАТО высказались против того, чтобы предложить Украине жесткие временные сроки вступления. По данным издания, чиновники США крайне скептически относятся к тому, чтобы Киев в ближайшее время двигался к полноправному членству в альянсе.

Ранее Блинкен пообещал Украине «мостик» в НАТО.