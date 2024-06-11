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Мишин заявил о мужестве Костомарова

Тренер Мишин: Костомарову нужен более высокий титул, чем птица феникс

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров является для российского спорта большим, чем птица феникс. Такое мнение в интервью «Спорт-Экспрессу» выразил заслуженный тренер России Алексей Мишин.

«Считаю, ему должен быть присужден более высокий титул. Его мужество должно быть измерено другим критерием. Роман с нами был, и Роман с нами есть», — сказал специалист.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках.

В мае 2024 года Костомаров принял участие в ледовом шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге. Гала концерт в Ледовом дворце был посвящен Дню Победы и Дню труда. Костомаров на льду исполнил песню «Город, которого нет», под которую выступил фигурист Алексей Ягудин.

Ранее Костомаров рассказал, что будет болеть за российских теннисистов на Олимпиаде.

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