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ВСУ обстреляли дронами пекарню и водоканал в городе Херсонской области

Сальдо: ВСУ атаковали FPV-дронами пекарню и водоканал в городе Алёшки

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов обстреляли здания хлебопекарни и водоканала в Алёшках Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, утром 11 июня солдаты ВСУ обстреляли хлебопекарню «Алмаз» и здание водоканала. Из-за удара сильные повреждения зафиксировали как на зданиях, так и нескольких гражданских машинах.

До этого в Белгородской области жителей приграничного села Графовка Краснояружского района, находящегося рядом с Сумской областью Украины, предупредили о ракетном обстреле со стороны ВСУ. Село расположено в западной части Белгородской области. Эта часть российского региона граничит с Сумской областью Украины. Один из ближайших украинских поселков — село Марьино Краснопольского района.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны украинских военных. В городах и селах региона в таких ситуациях объявляют ракетную опасность, зачастую по несколько раз в день.

Ранее ВСУ атаковали ночью приграничные районы Курской области.

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