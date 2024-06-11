Фомин признался в любви к заварной лапше: «У меня есть ритуал»

Певец Митя Фомин уверил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у каждого уважающего себя человека должна быть припрятана заварная лапша.

«У меня есть ритуал. Из бизнес-зала одной авиакомпании я не выхожу без коробочки заварной лапши. У меня это, знаете, как на удачу», — поделился исполнитель.

Он добавил, что может себе позволить купить продукт в магазине, но бесплатно «приятнее». Фомин опубликовал видео, как он ест заварную лапшу. Звезда поделился, что сделать ролик его сподвиг встретившийся фанат. Тот удивился, что звезды тоже едят подобную еду. Фомин признался, что «звезды еще и не такое едят».

В октябре 2023 года Фомин необычным образом анонсировал свой концерт в личном блоге. Он опубликовал ролик, в котором сидел в ванной с голым торсом, а на фоне шумела льющаяся из крана вода.

Фомин начал свою музыкальную карьеру в 1998 году, когда присоединился к группе Hi-Fi. В 1999-м вышел дебютный альбом коллектива «Первый контакт». В 2008-м артист ушел из Hi-Fi, чтобы начать сольную карьеру, однако позже начал сотрудничать с бывшими коллегами снова. В апреле 2018 года Митя Фомин, Тимофей Пронькин и Оксана Олешко впервые за десять лет вышли на сцену «Олимпийского» в золотом составе Hi-Fi.

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