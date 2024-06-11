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Москалькова рассказала о доставке посылок пленным россиянам на Украине

Москалькова: доставка посылок пленным на Украине подтверждается видеозаписями

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что следит за тем, чтобы посылки российским военнослужащим в украинском плену доставлялись им. Ее слова приводит ТАСС.

«Следим [за доставкой посылок]. Получаем видеоподтверждение о том, что они дошли», — сказала омбудсмен.

В 2023 году Москалькова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец приступили по договоренности к взаимной передаче пленным вещей и посылок из дома.

Москалькова также сообщила, что представители Международного комитета Красного Креста (МККК) по ее запросам в 2023 году установили местонахождение на Украине 46 пленных российских военных, 19 из них были возвращены в ходе обменных процессов.

В конце мая Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими, с каждой стороны были переданы по 75 человек. Этот обмен состоялся после продолжительной (почти четыре месяца) паузы, когда никаких бойцов не возвращали и не меняли. До этого Татьяна Москалькова обвинила в приостановке обменов Киев и призвала забрать 500 пленных на родину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны РФ показало видео допроса пленного колумбийца.

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