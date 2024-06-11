Разбившийся в Северной Осетии самолет участвовал в СВО и в войне в Сирии

Российский бомбардировщик Су-34, который потерпел крушение в Северной Осетии, неоднократно привлекался к нанесению ударов по позициям террористов в Сирии, а также был задействован в специальной военной операции на Украине.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб.

По его словам, согласно предварительным данным, самолет вылетел с аэродрома в Моздоке.

На борту самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-34, который потерпел крушение в горах Северной Осетии, было два пилота. Они не выжили.

Предварительной причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Как уточнил Telegram-канал Mash, самолет упал около села Горный Дзуарикау, где местные жители слышали взрыв.

Глава республики Сергей Меняйло уточнил, что жертв и разрушений на земле после крушения военного самолета Су-34 нет.

Ранее советские самолеты столкнулись в Португалии.