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В США высказались за углубление военного сотрудничества с Армений

Госдеп: США готовы углублять отношения с Арменией в сфере безопасности

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Shutterstock

Помощник госсекретаря США Стивен О'Брайен заявил, что Вашингтон готов углублять отношения с Арменией в сфере безопасности. Его слова приводит ТАСС.

«Мы продолжим работу по вопросам обороны и безопасности. Как мы уже упоминали, наши первые совместные учения прошли в прошлом году. Мы ждем большего», — заявил О'Брайен.

По его словам, речь идет о взаимодействии в сфере кибербезопасности, энергетической безопасности и «по другим вопросам».

В апреле вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что сотрудничество его страны с Соединенными Штатами и Евросоюзом не идет в ущерб отношениям Еревана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), оно не направлено против организации.

В свою очередь официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия ждет от Армении четкой реакции и дезавуирования в связи с информацией о военно-политических договоренностях с США и Европейским союзом.

Ранее в МИД РФ рассказали, к чему приведут необдуманные шаги Армении.

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