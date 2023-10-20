Французские ученые поговорили с людьми во сне

Нейробиологам из Парижского института мозга удалось установить контакт со спящими. Об этом сообщает «Ридус». Подчеркивается, что исследование убедительно доказывает, что человек во сне способен реагировать на внешние стимулы.

Для эксперимента были отобраны 48 добровольцев, из которых 21 участник не имел проблем со сном, а у 27 остальных была зафиксирована нарколепсия, при которой пациент склонен внезапно засыпать. При этом, отмечают ученые, именно у таких людей чаще всего возникают осознанные сновидения.

Половине участников предложили трижды улыбнуться, если они услышат во сне помимо набора бессмысленных звуков настоящие слова, или трижды нахмуриться в противном случае. Другая половина участников должна была сделать наоборот.

Во время сна к добровольцам были подключены датчики мышц, а также к электроды для снятия электроэнцефалограммы, реагирующей на активность мозга. В итоге люди, которые спали нормально, во время первой стадии сна отреагировали в 20% случаев, а на стадии глубокого сна вообще не показали реакции.

При этом участники с нарколепсией отреагировали в 20-65% случаев на разных стадиях сна. Открытием оказалось то, что 80% испытуемых показали реакцию, когда им разрешили не различать слова и звуки. По мнению исследователей, эти данные помогут врачам в лечении психологических расстройств.

В 2023 году ученые из Университетской больницы Йены и Университета Мюнстера в Германии выяснили, что нарциссическое расстройство личности труднее всего поддается лечению. Результаты исследования были опубликованы в TheLancet.

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