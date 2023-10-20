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СК проверит, законно ли выдали отсрочку от мобилизации сотруднику Большого театра

РБК: СК проверит законность отсрочки от мобилизации у сотрудника Большого театра

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту выдачи отсрочки от мобилизации сотруднику Большого театра. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники в МВД.

По данным издания, справку об отсрочке выдали театральному сотруднику Еремееву С.В. В документе указано имя военкома Тверского района Москвы, утверждают журналисты. Если проверка подтвердит этот факт, может быть возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до четырех лет.

Правоохранители объяснили изданию, что отсрочку сотруднику Большого выдали в нарушение установленного порядка. Они отметили, что театр не входит в список организаций оборонно-промышленного комплекса, который утвердил Минпромторг.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября 2022 года. По ее завершении глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отчитался президенту Владимиру Путину о наборе 300 тыс. человек. После этого российские власти сфокусировались на пополнении армии контрактниками, и 12 октября 2023 года замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года на службу поступили 357 тыс. человек.

Ранее руководитель СК Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства мигрантов за отказ участвовать в СВО.

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Мобилизация в России
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