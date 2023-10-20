СК проверит, законно ли выдали отсрочку от мобилизации сотруднику Большого театра

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту выдачи отсрочки от мобилизации сотруднику Большого театра. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники в МВД.

По данным издания, справку об отсрочке выдали театральному сотруднику Еремееву С.В. В документе указано имя военкома Тверского района Москвы, утверждают журналисты. Если проверка подтвердит этот факт, может быть возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до четырех лет.

Правоохранители объяснили изданию, что отсрочку сотруднику Большого выдали в нарушение установленного порядка. Они отметили, что театр не входит в список организаций оборонно-промышленного комплекса, который утвердил Минпромторг.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября 2022 года. По ее завершении глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отчитался президенту Владимиру Путину о наборе 300 тыс. человек. После этого российские власти сфокусировались на пополнении армии контрактниками, и 12 октября 2023 года замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года на службу поступили 357 тыс. человек.

Ранее руководитель СК Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства мигрантов за отказ участвовать в СВО.