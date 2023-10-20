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В Норвегии начнут платить украинским беженцам за возвращение домой

Кабмин Норвегии начнет выплачивать украинцам по €1,5 тыс. за возвращение домой

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Reuters

Правительство Норвегии приняло решение о выплате около €1,5 тыс. украинским беженцам, которые по собственному желанию собираются вернуться в родную страну. Об этом сообщается на сайте кабинета министров королевства.

В заявлении указано, что иностранные граждане с видом на жительство в Норвегии могут подать заявку на получение субсидии. Речь идет о тех беженцах, которые хотят вернуться домой.

«Для того, чтобы правительство Норвегии предоставило финансовую поддержку в связи с вашим возвращением, вы должны предоставить документы, подтверждающие, что вы отправили уведомление о переезде в налоговое управление Норвегии», — говорится в сообщении.

При этом возвращающимся домой украинским беженцам будут выплачены порядка €1,5 тыс. на восстановление быта на Украине. Тем не менее, норвежские власти уточнили, что не могут помочь иностранцам с транспортировкой.

Также в публикации подчеркивается, что в случае повторного возвращения в королевство беженцы должны будут возместить Осло полученные до этого субсидии. Вернуть придется часть или полную сумму в зависимости от того времени, которое мигранты провели на Украине.

В частности, правительство Норвегии потребует выплатить ему €1,2 тыс. за пребывание на родине менее одного года. Те, кто оставался на Украине более двух лет, будут освобождены от необходимости компенсировать стране какие-либо затраты.

Ранее национальное финансово-контрольное управление Великобритании сообщило, что тысячи украинских беженцев в стране рискуют остаться без жилья.

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