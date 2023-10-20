Эксперты оценили идею привлечь российских подростков к вредным и опасным работам

Подростков нельзя привлекать к труду на вредных и опасных производствах, так как это для них грозит опасными последствиями на всю жизнь, заявила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Так в беседе с телеканалом «360» она отреагировала на предложение депутатов Госсовета республики привлечь к такому труду подростков от 16 до 18 лет.

«Работа на вредном производстве может быть опасна для здоровья несовершеннолетних, так как в подростковом возрасте организм еще только формируется, и вред здоровью, нанесенный в этот период, может иметь опасные последствия на всю жизнь», — пояснила Волынец.

По ее мнению, для самих предприятий принятие такого законопроекта тоже будет невыгодно, так как подросткам нельзя трудиться на протяжении всего рабочего дня. В результате реализация такой инициативы, по мнению общественницы, негативно повлияет на развитие региона.

Ранее депутаты Госсовета Татарстана предложили внести изменения в Трудовой кодекс, разрешив подросткам в возрасте от 16 до 18 лет трудиться на вредных и опасных производствах.

Напомним, по мнению психиатров, привлекать подростков к работе можно с 14 лет, так как это поможет им узнавать «цену» своему труду.