Израиль планирует закрыть бюро катарского телеканала Al Jazeera

Правительство Израиля утвердило правила, которые позволят закрыть бюро катарского телеканала Al Jazeera. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan, передает ТАСС.

Служба разведки Израиля «Моссад», по данным Kan, 16 октября поддержала предложение министра связи Шломо Каръи закрыть в стране бюро телеканала.

Как отмечает радио, правительство страны обсудит закрытие бюро, после утверждения будет опубликован приказ о прекращении вещания, закрытии офиса и конфискации оборудования.

Al Jazeera — международная новостная телевизионная сеть на арабском языке в Катаре. Радиовещательная корпорация базируется в Дохе. С обострения палестино-израильского конфликта Al Jazeera освещает происходящее в секторе Газа. Телеканал, в частности, провел расследование удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, после чего заявил, что не нашел никаких оснований для утверждения израильской армии о том, что удар по больнице был вызван неудачным запуском ракеты.

Ранее Иран призвал ввести санкции против Израиля.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.