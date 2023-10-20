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Катастрофическая ситуация с поставками воды и электроэнергии наблюдается в секторе Газа

В секторе Газа начинается катастрофическая ситуация с поставками воды

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Zohra Bensemra/Reuters

Катастрофическая ситуация с поставками воды и электроэнергии наблюдается в секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Посол назвал вопрос обеспечения водой и энергией «большой проблемой».

«В первый день они остановили и воду, и электричество. Вчера они начали давать чуть-чуть воду людям, но это катастрофическое положение в Газе до сих пор остается», — уточнил Нофаль.

По информации CNN, в пятницу контрольно-пропускной пункт «Рафах» не откроется для колонны с гуманитарной помощью, направляющейся в сектор Газа. Ранее сообщалось, что он будет открыт.

Источники рассказали журналистам, что необходим ремонт дорог на египетской стороне буферной зоны и есть много других деталей, чтобы гарантировать, что помощь будет постоянной, а не разовой.

Это «действительно нестабильная ситуация»,— указал собеседник агентства.

«Эти люди ждут еды, лекарств и воды. Если им скажут, что прибудут 20 грузовиков, и мы не знаем, когда они будут в следующий раз, это создаст действительно опасную ситуацию. Если бы я оказался в такой ситуации, если бы я думал, что грузовиков не будет больше, я бы сделал все, что мог, чтобы заполучить то, что внутри», — поделился опасениями источник.

Официальные лица США теперь ожидают, что первая колонна грузовиков с гуманитарной помощью в Газу из Египта пересечет границу в эти выходные, возможно, в субботу.

Официальный представитель США предупредил, что ситуация остается нестабильной, поскольку подготовка к доставке гуманитарной помощи продолжается.

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил на брифинге в четверг днем, что бывший посол Дэвид Саттерфилд, специальный посланник США по гуманитарной помощи на Ближнем Востоке, «вел переговоры на местах с израильтянами» и работал над деталями.

«Что касается грузовиков, я не хочу говорить о том, как именно будет выглядеть соглашение, потому что это вопрос, который продолжает обсуждаться, и посол Саттерфилд ведет переговоры на местах», — рассказал Миллер.

Соглашение рассчитано на 20 грузовиков, но приехало к границе 200, поэтому помощь может быть продолжена, если будет соглашение.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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