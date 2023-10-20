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В Иране зафиксировали землетрясение

На юге Ирана зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7

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Uwe Anspach/Global Look Press

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Уточняется, что эпицентр располагался в 46 км к западу от города Шираз, в котором проживают свыше 1,2 млн человек. Очаг находился на глубине 10 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

18 октября геологическая служба США сообщала, что в американском штате Калифорния недалеко от города Сан-Франциско произошло землетрясение магнитудой 4,1. Отмечалось, что эпицентр располагался в 4,5 км к северо-востоку от населенного пункта Ислтон.

До этого в Иране было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Очаг был на глубине 10 километров, а сам эпицентр подземных толчков находился в 62,8 км к северу от города Бендер-Аббас в провинции Хормозган, население которого превышает 350 тыс. человек.

16 октября стало известно, что у берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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