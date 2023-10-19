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В Красноярском крае полицейские спасли раненую косулю

В Красноярском крае вблизи школы нашли раненую косулю

В Красноярском крае специалисты спасли косулю, которую местные жители нашли возле школы. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Животное заметила горожанка, которая вскоре сообщила о находке в полицию. После обращения на место направили экипаж патрульно-постовой службы. Выяснилось, что косуля ранена.

«Сотрудники ОВД смастерили из подручных средств носилки и погрузили испуганное животное в патрульный автомобиль», — сообщается в публикации.

Правоохранители доставили косулю к ветеринару в тяжелом состоянии. В последующем животное вернут в естественную среду обитания.

На данный момент неизвестно, как зверь оказался около школы.

Ранее в Приморье мужчина ударил кота, который уснул на его машине.

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