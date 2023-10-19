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В Киргизии уточнили, коснется ли россиян отмена visa-run

МИД Киргизии: ограничение 90 днями безвизового пребывания коснется граждан РФ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Новые правила пребывания в Киргизии для иностранцев затронут граждан государств — членов Евразийского экономического союза, включая Россию. Об этом сообщили в киргизском МИД, передает «Интерфакс».

Кабмин Киргизии ранее решил отменить visa-run. Теперь нельзя выехать из страны и вернуться обратно, чтобы продлить срок пребывания в стране.

Иностранные граждане смогут пребывать на территории Киргизии без необходимости оформления разрешительных документов на срок, не превышающий 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда в страну, пояснили в МИД республики.

Для пребывания на территории Киргизии более этого срока потребуется обратиться в уполномоченные органы за оформлением документов, которые дают право находиться в стране в зависимости от цели визита, подчеркнули в ведомстве.

4 октября сообщалось, что Россия обсуждает введение безвизового режима с властями Кувейта и Бахрейна.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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