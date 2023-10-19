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Беременная от насильника 11-летняя девочка хочет оставить ребенка, чтобы не ходить в школу

11-летняя девочка забеременела и решила родить ребенка, не желая ходить в школу

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Depositphotos

В Великобритании 11-летняя девочка забеременела от 14-летнего насильника и захотела оставить ребенка, чтобы ей не пришлось ходить в школу. Об этом сообщает Mirror.

Школьница, которая впервые подверглась изнасилованию в 10 лет, забеременела от 14-летнего знакомого. Девочка познакомилась с подростком в интернете и вступила с ним в интимную связь, а несколько недель спустя ее изнасиловал еще один молодой человек.

Взрослые узнали о произошедшем и обратились в суд, который вынес решение о необходимости принудительной операции по прерыванию беременности. Однако пострадавшая отказалась от аборта, потому что ребенок «помог ей почувствовать себя особенной» и означал, что она будет пропускать школу. В августе она утверждала, что счастлива быть беременной. Ее мать, как отмечается, в итоге поддержала позицию дочери.

Тем не менее, во время закрытого слушания в Высоком суде Лондона судья постановила, что аборт отвечает интересам девочки.

«Ее тело может быть слишком маленьким для родов. В любом случае этот опыт, скорее всего, травмирует ее. По моему мнению, прерывание беременности должно быть проведено на этой неделе, поскольку любая задержка подвергнет [девочку] повышенному риску», — выразила свои опасения судья.

Врачи также отметили, что риски для здоровья роженицы в этом случае выше, чем при обычной беременности. Известно, что к настоящему времени аборт так и не состоялся.

Ранее в Якутии врач-рецидивист вышел на свободу, вернулся к работе и изнасиловал девятилетнюю пациентку.

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