Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СБУ подозревает телеведущего Гольдарба в коллаборационизме

СБУ сообщила о подозрении адвокату и телеведущему Гольдарбу

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении адвокату и телеведущему Максиму Гольдарбу. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, СБУ называет Гольдарба «приспешником» председателя совета движения «Другая Украина» — Виктора Медведчука.

«Гольдарба подозревают в коллаборационной деятельности и оправдании российской агрессии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на минувшей неделе Гольдарб сообщал об обысках в собственной квартире в Киеве. Сотрудники СБУ искали документы, которые бы подтвердили коллаборационистскую деятельность адвоката. Голбдарб утверждает, что силовики забрали родительские украшения и пенсионные сбережения.

До этого ФСБ задержала жителя Владивостока, передававшего СБУ данные о военных объектах.

Отмечается, что мужчина полностью осознавал, что передача этих данных грозит безопасности РФ. На него возбудили уголовное дело за госизмену. Обвиняемый находится под стражей.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий