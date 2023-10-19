СБУ подозревает телеведущего Гольдарба в коллаборационизме

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении адвокату и телеведущему Максиму Гольдарбу. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, СБУ называет Гольдарба «приспешником» председателя совета движения «Другая Украина» — Виктора Медведчука.

«Гольдарба подозревают в коллаборационной деятельности и оправдании российской агрессии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на минувшей неделе Гольдарб сообщал об обысках в собственной квартире в Киеве. Сотрудники СБУ искали документы, которые бы подтвердили коллаборационистскую деятельность адвоката. Голбдарб утверждает, что силовики забрали родительские украшения и пенсионные сбережения.

До этого ФСБ задержала жителя Владивостока, передававшего СБУ данные о военных объектах.

Отмечается, что мужчина полностью осознавал, что передача этих данных грозит безопасности РФ. На него возбудили уголовное дело за госизмену. Обвиняемый находится под стражей.

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