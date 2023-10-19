Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме раскритиковали идею запретить вегетарианство для детей

Депутат Останина: у запрета на вегетарианство для детей нет механизма реализации

close
100%
Shutterstock

В России не получится на законодательном уровне ввести запрет на вегетарианство и сыроедение у детей, считает глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Контролировать соблюдение такого запрета будет невозможно, так как для этого необходимо регулярно изучать холодильник в каждой семье, заявила она в интервью НСН.

С идеей ввести такой запрет ранее выступила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Свое предложение она направила в комитет Госдумы по охране здоровья.

«Как омбудсмен предлагает проверять каждодневное меню этой семьи? Приходить, заглядывать в тарелки, в холодильник… Это только вызовет негативное отношение родительского сообщества, оно и так уже напряжено всеми этими пугалками, — считает Останина. — Неплохо было бы предложить механизм реализации, я его не вижу».

«Неадекватные» случаи поведения родителей нельзя транслировать на всех, подчеркнула депутат. По ее мнению, вместо этого омбудсменам и педиатрам необходимо просвещать родителей, рассказывая им о здоровье детей. Она напомнила, что дети должны регулярно проходить диспансеризацию, на которых нужно давать рекомендации родителям, исходя из состояния ребенка.

Напомним, Волынец призвала рассмотреть вопрос о запрете вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних, в особенности детей первых лет жизни. Свою инициативу она объяснила тем, что альтернативные формы питания могут привести к нехватке необходимых организму веществ и спровоцировать серьезные заболевания.

Врачи при этом считают, что детям можно придерживаться вегетарианской диеты при грамотном составлении меню.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий