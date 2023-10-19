В секторе Газа в больницах возник дефицит лекарств

Больницы в секторе Газа испытывают острую нехватку лекарств, медицинских принадлежностей и расходных материалов. Об этом рассказал РИА Новости глава Европейской больницы Газы доктор Юсуф Эль-Аккад.

По его словам, из-за дефицита медучреждения иногда не могут дать необходимое лечение раненым пациентам. Глава больницы также подчеркнул, что в секторе Газа проблемы с электроснабжением и топливом для генераторов, что еще больше усугубляет положение медицинских учреждений в регионе.

Эль-Аккад отметил, что удары израильских военных уничтожили множество машин скорой помощи в секторе Газа. Из-за этого значительно усложнилась перевозка раненых.

Пока больницы дают только базовую помощь, а остальные больные должны ждать помощи за границей. Поэтому больницы ожидают открытия гуманитарного коридора для эвакуации пострадавших за пределы анклава, отметил Эль-Аккад.

17 октября по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа был нанесен ракетный удар. Комитет по разведке сената конгресса США исследовал разведданные об ударе и выяснил, что он был произведен боевиками, а не армией Израиля.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.