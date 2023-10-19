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Стало известно, в каких городах легче всего найти недорогой отель на Новый год

Больше всего дешевых отелей в Новый год находятся в Екатеринбурге

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Depositphotos

Открывает список направлений с самой высокой долей отелей, где ночь в новогодние праздники стоит от 2 до 5 тыс. рублей, Екатеринбург (в городе 88,0% таких средств размещения), на втором месте Тюмень (81,0%) на третьем — Санкт-Петербург (75,0%). В топ-5 также вошли Анапа (72,4%) и Москва (71,4%). Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Кроме того, в списке локаций с недорогими отелями оказались Геленджик (67,7% гостиниц города попадают в категорию бюджетных), Казань (66,7%), Сочи (65,5%), Владивосток (65,0%) и Кисловодск (63,9%).

Топ-10 зарубежных направлений, в которых с большей вероятностью можно найти дешевые отели, открывают сразу четыре локации в Таиланде: на Пхукете доля таких предложений составляет 67,3%, в Бангкоке — 64,8%, Паттайе — 61,9%, а на остров Ко Чанг — 44,6%. Замыкает пятерку Гоа, в этом штате на юго-западе Индии доля отелей в ценовом диапазоне от 2 до 5 тыс. рублей составляет 43,9%.

Также в список вошли Хургада с долей 42,3%, Ташкент (38,7%), Алма-Ата (38,3%), Баку (37, 2%) и Анталья (37,1).

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