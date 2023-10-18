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В Петербурге презентовали новый трамвай в ретростиле

Для центра Петербурга специально создали уникальный трамвай

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Пресс-служба Смольного

В Петербурге презентовали уникальный трамвайный вагон 71-431Р «Достоевский», разработанный конструкторами АО «Уралтрансмаш» для центра Северной столицы. Новый трамвай связывает прошлое и настоящее, заявил в ходе осмотра нового ретро-трамвая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Этот вагон связывает прошлое и настоящее нашего трамвая. Внешне он напоминает любимые ленинградские вагоны 50-60-х годов, но полностью сделан из современных материалов. Оборудован «умными» системами с элементами искусственного интеллекта, в том числе комплексом активной безопасности. Зелено-бежевую окраску вагона выбрали горожане в ходе открытого голосования», — отметил глава города.

Новый трехсекционный двухкабинный трамвай имеет низкий пол для удобства перевозок всех категорий пассажиров, а также является первым в России трамваем, который может вписываться в крутые повороты с маленький радиусом (14 метров).

В ближайшее время трамвай выйдет на маршрут №6 в Василеостровском районе. До конца 2023 года планируется запуск 11 вагонов по этому маршруту.

Новый трамвай будет работать на маршрутах №3, №40 и №16 в центре города. Его салон оснащен интерактивным прозрачным окном-экраном «Белые ночи» с навигационной, туристической и исторической информацией, а также интерактивными возможностями 3D-показа. Наполнение экрана подготовлено совместно с Государственным Русским музеем.

«Получается полноценная экскурсия по центру города по цене трамвайного билета. Это исключительно петербургская разработка. Будем дальше наполнять экран новой информацией», – отметил Беглов.

Губернатор отметил, что по поручению президента России Владимира Путина в Петербурге продолжается масштабное обновление городского транспорта.

Обновление подвижного состава наземного городского электрического транспорта ведется в рамках масштабной программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», по которой к концу 2028 года планируется приобрести 596 трамваев и 587 троллейбусов, из них – 207 троллейбусов с увеличенным автономным ходом для работы в отдаленных районах города без учета контактной сети.

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