В Челябинске депутата арестовали по делу о даче взятки перед его отъездом в зону СВО

Депутат городской думы Челябинска Виталий Паутов, который являлся посредником в даче взятки, собрался уехать на фронт, но попал в СИЗО. Об этом рассказало издание 31tv.ru.

Следствие считает, что депутат помогал директору строительной компании «Челябинскавтотранс» Алексею Алексеенко. По имеющимся сведениям, именно Паутов передал сотруднику городской администрации от бизнесмена 2 млн рублей. За эти деньги подельники собирались получить разрешение на строительство многоэтажек.

Мужчина отрицает свою вину. 9 ноября он, по его собственным словам, должен был уехать на фронт и для убедительности надел на судебное заседание по вопросу избрания ему меры пресечения армейскую форму. Депутат также пытался убедить суд в том, что он не собирается уходить от ответственности и сотрудничает со следствием. Сторона защиты, как уточняется, просила отправить его под домашний арест.

В итоге Паутову вынесли решение об аресте. По решению суда под стражей мужчина пробудет до середины декабря.

Ранее экс-глава управления по борьбе с коррупцией по Амурской области получил девять лет колонии за взятки.