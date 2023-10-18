Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России планируют изменить модель перехода из 9-го в 10-й класс

Рособрнадзор: модель перехода в 10-й класс изменится в ближайшее время

close
100%
Freepik

Модель перехода из 9-го в 10-й класс в российских школах не соответствует современным требованиям образования, поэтому она изменится. В этом году изменений не планируется, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев во время всероссийской встречи с родителями, передает ТАСС.

Все специалисты понимают, что модель поступления в колледжи, а конкретно конкурс аттестатов, не работает, отметил он.

По словам Музаева, в текущем году вряд ли будут какие-то изменения, но в ближайшем будущем модель перехода в 10-й класс, а также поступления в учреждения среднего профессионального образования по количеству экзаменов, по подходам изменится, потому что она не отвечает современным требованиям.

Директор московской школы ранее рассказала о новой системе оценок — от ноля до двух.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий