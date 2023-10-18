В России планируют изменить модель перехода из 9-го в 10-й класс

Модель перехода из 9-го в 10-й класс в российских школах не соответствует современным требованиям образования, поэтому она изменится. В этом году изменений не планируется, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев во время всероссийской встречи с родителями, передает ТАСС.

Все специалисты понимают, что модель поступления в колледжи, а конкретно конкурс аттестатов, не работает, отметил он.

По словам Музаева, в текущем году вряд ли будут какие-то изменения, но в ближайшем будущем модель перехода в 10-й класс, а также поступления в учреждения среднего профессионального образования по количеству экзаменов, по подходам изменится, потому что она не отвечает современным требованиям.

Директор московской школы ранее рассказала о новой системе оценок — от ноля до двух.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.