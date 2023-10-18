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РИА Новости сообщило о «предупредительных» ударах Израиля по госпиталю «Аль-Ахли» в Газе

РИА Новости: израильские военные уже наносили удары по госпиталю в Газе

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Армия обороны Израиля уже наносила удары по госпиталю «Аль-Ахли» в секторе Газа и уведомляла его руководство, что снаряды были своеобразным предупреждением. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что у Израиля есть доказательства того, что Израиль не наносил удары по больнице и что медучреждение пострадало от удара ракеты, запущенной организацией «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

Накануне в Минздраве Палестины заявили, что со стороны Израиля были нанесены удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа.

В результате погибли, по разным данным, от 200 до 500 человек. Палестинские официальные лица, а также лидеры палестинского движения ХАМАС обвинили в нанесении авиаудара Израиль. Израильская же сторона заявила, что причиной произошедшего стал неудачный запуск ракеты палестинской организации «Исламский джихад».

Ливанская группировка «Хезболла», поддерживающая силы ХАМАС, объявила, что устроит 18 октября «день гнева» против Израиля.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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