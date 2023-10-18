Путин назвал объем товарооборота с Китаем впечатляющим

Президент России Владимир Путин заявил, что объем товарооборота с КНР «реально впечатляет». Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер отметил, что РФ занимает высокую позицию среди торговых партнеров Китая.

Путин посетил с рабочим визитом Китай по приглашению Си Цзиньпина. Он выступил на форуме «Один пояс — один путь».

Владимир Путин в ходе выступления на российско-китайских переговорах заявил, что сейчас очень актуальна тесная внешнеполитическая координация, Россия и Китай так и выстраивают сотрудничество.

В рамках визита в Китай Путин заявил в разговоре с российским журналистом Павлом Зарубиным, что американским властям следует уважать другие государства и уметь искать компромиссы.

18 октября в Пекине завершились переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Российский лидер покинул Дом народных собраний.

Ранее глава «Газпрома» положительно оценил трубопроводные поставки в Китай.