В новосибирском супермаркете стая крыс бегала по витрине с колбасой и попала на видео

Бегающие по колбасе огромные крысы в магазине возмутили жителей Новосибирска. Видео опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» 17 октября.

Нашествие крыс произошло в сетевом супермаркете «Мария-Ра» на Красном проспекте.

Судя по кадрам, грызунов было несколько. Они бегали не только по открытой витрине с продуктами, но и по полу, а также попробовали некоторые деликатесы.

«По полкам лазят, кушают, ужинают», — прокомментировал происходящее автор ролика.

Пользователи отметили, что уже встречали крыс в городе и попросили Роспотребнадзор обратить внимание на происходящее.

«Так они толпой бегают по ул. Больничной. А там кругом магазины и общепит. Там крысы размером с крупную кошку. Возле магазина «Ярче» они по утрам в догонялки играют. Писала в администрацию. Опять одни отписки. Центр города кишит крысами», — написала в комментариях горожанка.

Ранее в Лондоне посетители McDonald's засняли в ресторане огромную крысу.