Психолог рассказала о причинах и способах борьбы с подростковой агрессией

Агрессия подростков зачастую связана с тем, что так они выплескивают накопленный в себе негатив. Причиной этого могут быть жесткие требования к детям, которым с раннего возраста запрещают плакать и выражать эмоции. При этом от детей требуют послушания, что в результате грозит вспышками агрессии, рассказала Общественной Службе Новостей детский психолог Дарья Дугенцова.

Агрессия присутствует всегда, однако взрослые предпочитают игнорировать эмоции детей, считает специалист. Накопленные негативные эмоции подростки выплескивают через раздражение драки, буллинг.

По мнению Дугенцовой, чтобы избежать этого, детей нужно учить с раннего детства – примерно с одного года – выражать эмоции, проговаривать их вслух. Так, нужно научить их говорить, когда они расстроены, злятся, находятся в некомфортной ситуации.

«Если мы учим выражать это все, у ребенка не накапливается весь этот негатив, и благодаря этому не будет выражаться так много агрессии, то есть все постепенно. Знаете, как банка, если в нее скидывать агрессию, она рано или поздно рванет», – объяснила психолог.

Напомним, психологи также считают, что современные подростки стремятся понимать свои чувства, отстаивать их и защищать, и рекомендуют родителям прислушиваться к своим детям.

Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова ранее предложила Минздраву создать единую федеральную кризисную службу помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе. Кабинеты кризисной помощи, по е мнению, должны быть в каждом регионе страны.