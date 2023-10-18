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Москвичам пообещали нехолодную погоду и дождь в среду

В Гидрометцентре спрогнозировали до 8 градусов тепла в Москве

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Илья Питалев/РИА «Новости»

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что 18 октября, в среду, в Москве ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь и температура воздуха до +8 градусов.

Днем воздух в столице не прогреется выше 6–8 градусов тепла, в ночь на четверг температура упадет до +1 градуса.

В Москве ожидается западный и юго-западный ветер до 5–10 м/с. Атмосферное давление составит примерно 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться около + 4... + 9 градусов. В ночь на четверг температура может опуститься до 2 градусов.

Тем временем в азиатскую часть России придет аномальное тепло. Так, в Иркутской области температура будет достигать +12...16°C. Как указал Вильфанд, это на 7-10 градусов выше климатической нормы.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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