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Грета Тунберг задержана полицией Лондона

Грета Тунберг задержана полицией Лондона в ходе акции протеста

Экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг задержана лондонской полицией во время акции протеста. Об этом сообщило экологическое движение Fossil Free London в соцсети X (бывший Twitter).

«Грета Тунберг только что была задержана», — говорится в сообщении движения.

Ранее сообщалось, что Тунберг избежала тюремного заключения по делу о неповиновении полиции, суд назначил ей штраф в размере 1,5 тысячи шведских крон ($144). Отмечается, что еще тысячу шведских крон 20-летняя активистка должна будет заплатить в качестве взноса в фонд помощи жертвам преступлений в Швеции.

Судебное заседание состоялось 24 июля. Тунберг грозило шесть месяцев тюремного заключения за участие в акции протеста, в ходе которой группа активистов из организации Reclaim the Future попыталась заблокировать въезд в порт шведского города Мальме. Они мешали проезду автомобилей и не реагировали на требования полиции.

Грета Тунберг получила известность после выступления с трибуны ООН в 2019 году, экоактивистка обвинила политиков и чиновников в том, что они лишили ее детства пустыми обещаниями и упрекнула лидеров мировых держав в недостаточном внимании к проблемам экологии. В 2023 году Тунберг и ее движение были номинированы на Нобелевскую премию мира.

Ранее ФСБ задержала трансгендера и ЛГБТ-активиста в Орловской области за госизмену.

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