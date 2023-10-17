В Москве началось строительство основных опор моста через Нагатинский затон

Специалисты начали работы по сооружению основных опор пешеходного моста через Нагатинский затон, сообщается на сайте mos.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Новое сооружение сделает доступней для жителей административные и транспортные объекты, расположенные на другом берегу затона. Общую готовность всего объекта мы оцениваем на 15%. К строительству приступили в феврале этого года, контрактный срок завершения работ – ноябрь 2024-го», – отметил Андрей Бочкарев.

Глава Стройкомплекса уточнил, что мост протяженностью 220 метров свяжет Корабельную и Коломенскую улицы.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, мост спроектирован в форме полумесяца по принципу фермы инженера Финка.

«Его яркий образ и теплая архитектурная подсветка конструкций и полотна в вечернее время добавит ощущение уюта. Центральное пространство с лавочками можно использовать как общественную зону. Ширина велосипедной полосы составит 2 метра, а пешеходной зоны – 4,5 метра», – сказал Загрутдинов.

Он отметил, что строительство моста сделает удобным передвижение пешеходов и велосипедистов от станции «Нагатинский Затон» БКЛ к проектируемой застройке жилых кварталов.