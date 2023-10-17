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В Москве началось строительство основных опор моста через Нагатинский затон

Бочкарев: мост через Нагатинский затон готов на 15%

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Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты начали работы по сооружению основных опор пешеходного моста через Нагатинский затон, сообщается на сайте mos.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Новое сооружение сделает доступней для жителей административные и транспортные объекты, расположенные на другом берегу затона. Общую готовность всего объекта мы оцениваем на 15%. К строительству приступили в феврале этого года, контрактный срок завершения работ – ноябрь 2024-го», – отметил Андрей Бочкарев.

Глава Стройкомплекса уточнил, что мост протяженностью 220 метров свяжет Корабельную и Коломенскую улицы.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, мост спроектирован в форме полумесяца по принципу фермы инженера Финка.

«Его яркий образ и теплая архитектурная подсветка конструкций и полотна в вечернее время добавит ощущение уюта. Центральное пространство с лавочками можно использовать как общественную зону. Ширина велосипедной полосы составит 2 метра, а пешеходной зоны – 4,5 метра», – сказал Загрутдинов.

Он отметил, что строительство моста сделает удобным передвижение пешеходов и велосипедистов от станции «Нагатинский Затон» БКЛ к проектируемой застройке жилых кварталов.

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