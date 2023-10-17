Статью бывшего помощника Путина проверяет полиция

Полиция организовала проверку статьи экс-помощника президента России Владислава Суркова «Рождение Севера» на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«По данному факту сотрудники полиции проводят доследственную проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ (на наличие или отсутствие признаков состава преступления)», — сказал источник.

При этом он не уточнил, что именно вызвало вопросы у заявителя.

27 сентября Сурков опубликовал статью, в которой заявлял, что победа РФ в конфликте с Украиной «изменит и нас, и так называемый Запад». По его словам, это станет шагом к интеграции «Великого Севера», где Москва будет выступать как «солидер глобального триумвирата» с Европой и США. Материал опубликован в издании «Актуальные комментарии». Как писал Сурков, объединение приведет к появлению «триединого геополитического кластера».

Ранее экс-помощник президента РФ призвал «не играть больше в ЧВК».