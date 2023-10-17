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Посол Палестины в РФ назвал последние данные по погибшим и раненным в секторе Газа

Нофаль: в секторе Газа уже более 3 тыс. убитых и 11 тыс. раненых

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

По последним данным, в секторе Газа уже более 3 тыс. убитых и 11 тыс. раненых. Об этом сообщил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль в эфире телеканала «Соловьев.Live».

«По последней статистике, в секторе Газа уже более трех тысяч убитых, 11 тысяч раненых», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что сейчас в Газе «очень много раненых и убитых», тысячи разрушенных домов, свыше миллиона человек покидают регион.

Накануне Минздрав Палестины опубликовал последнюю информацию по погибшим и раненным в секторе Газа. В ведомстве подчеркнули, что число жертв среди палестинцев в результате ударов со стороны Израиля достигло 2750, ранения получили более 9700 человек.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля и захватили более сотни заложников.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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