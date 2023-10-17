Россиянам рассказали, как правильно выбирать капусту для заквашивания

Для успешного заквашивания капусту важно предварительно выбирать. Судить о состоянии овоща можно по его кочерыжке, рассказала Общественной Службе Новостей специалист Забайкальского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Ангелина Логунова.

У позднеспелых кочанов кочерыжка должна быть белая и упругая, без кольцевых или других пятен, а длина пенька не должна превышать 3 см, отметила Логунова.

«Наружные листы, покрывающие кочан, должны быть упругими, восковыми, плотно прилегать друг к другу, – добавила эксперт. – Допускается наличие подсохших царапин и небольших поверхностных повреждений. А вот углубленные сухие пятна округлой формы, черные точки свидетельствуют о начавшейся гнили, такая капуста нередко начинает гнить прямо в рассоле».

Самой оптимальной температурой для заквашивания капусты считается 20 градусов по Цельсию. При более низкой температуре процесс брожения затягивается, в результате выделится меньше молочной кислоты, и капуста будет горчить. При более высокой температуре процесс брожения ускорится, но капуста может испортиться за счет размножения не полезных, а вредных микроорганизмов.

В квашеной капусте большое содержание полезных пробиотиков, витаминов С, Е, А. При отсутствии противопоказаний суточная норма этого продукта составляет 100 граммов.

Напомним, врачи считают, что квашеная капуста очень полезна для иммунитета, однако людям с гипертонией и заболеваниями почек лучше отказаться от квашеной капусты.