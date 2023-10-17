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В России выросла продолжительность жизни

Мурашко: Россия преодолела снижение продолжительности жизни из-за пандемии

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Depositphotos

В России преодолели снижение продолжительности жизни, которое фиксировали во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

В 2021 году стало известно, что продолжительность жизни в России из-за распространения коронавируса снизилась. На фоне пандемии коронавируса в 2021 году продолжительность жизни в России уменьшилась на 2 года и составила в среднем 71,1 года, что стало первым таким снижением с 2003 года. А вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что смертность в стране за 2020 год выросла на 17,9%.

Однако сейчас Мурашко отметил, что в 2023 году по стране ожидаемая продолжительность жизни достигла 73,4 года, а в Сибирском федеральном округе — 71 год.

Ученые государственного университета управления (ГУУ) разработали национальный индекс ноосферного развития регионов России. Он включает в себя показатель уровня жизнеспособности общества. Первое место в рейтинге заняла Чеченская республика.

Ранее офтальмолог рассказал, что 100 тыс. россиян ежегодно заболевают неизлечимой глаукомой.

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