Мужчину задержали по подозрению в изнасиловании двух женщин 93 и 95 лет

Мужчина надругался над двумя женщинами в гериатрическом отделении французской больницы. Об этом сообщает Europe 1.

По данным СМИ, все произошло в северо-западном предместье Парижа. В медицинском учреждении Аржантея заметили мужчину, который выходил из палаты 93-летней пациентки, имеющей проблемы с психикой. Затем на простынях ее кровати были обнаружены следы спермы. Спустя пару часов у женщины случился сердечный приступ, и врачам не удалось ее реанимировать.

Охрана задержала 44-летнего подозреваемого в сексуальном насилии. Пока неясно, связан ли летальный исход пострадавшей с этим инцидентом. Эксперты еще не провели патолого-анатомическое вскрытие.

При этом в больнице нашлась еще одна женщина, которая, по предварительным данным, пострадала от действий задержанного. 95-летняя пенсионерка рассказала, что злоумышленник ворвался к ней в палату, потрогал грудь, изнасиловал и скрылся.

Предполагаемый преступник уже известен полиции в связи с другими сексуальными нападениями. Расследование последних происшествий продолжается.

Ранее постоялец дома престарелых изнасиловал 80-летнюю соседку-инвалида и расправился с ней.