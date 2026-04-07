Вэнс готовится к переговорам с Ираном

Politico: Вэнс может присоединиться к переговорам с Ираном на прямой встрече
Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс может присоединиться к переговорам с Ираном, если непубличные контакты продвинутся к этапу прямой встречи с представителями Тегерана. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что сейчас переговоры возглавляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер, но Вэнс может присоединиться к переговорам, если Уиткофф и Кушнер добьются достаточного прогресса.

По оценке авторов, Вэнс становится важным игроком, тогда как Белый дом ищет способ прекратить войну.

«У президента Трампа есть выдающаяся команда по национальной безопасности, включая вице-президента Вэнса, госсекретаря [Марко] Рубио, специального посланника Уиткоффа и г-на Кушнера, которые работают вместе, чтобы выяснить, возможно ли заключение мирного соглашения», — заявила представитель Белого дома Анна Келли.

По ее словам, Вэнс «всегда был авторитетным голосом по всем вопросам внешней политики».

До этого газета Financial Times (FT) отмечала, что молчание Вэнса в первые дни операции против Ирана привлекло внимание в Вашингтоне и спровоцировало вопросы о возможном расколе в отношениях с президентом США.

Ранее в конгрессе США предрекли отправку сухопутных войск в Иран.

 
