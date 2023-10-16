Представители «Народного фронта» протестировали качество огнеупорных костюмов для военных

Представители «Народного фронта» совместно с производителем протестировали на полигоне огнеупорное обмундирование для военных, сообщили в пресс-службе общественного движения. Участники процесса тестирования убедились в том, что одежда способна выдержать высокую температуру и сохранить жизни и здоровье бойцов.

«Эта форма пропитана специальной жидкостью, которая не дает загореться. Например, при возгорании боеприпасов танк может серьезно накалиться. Тот, кто одет в такой костюм, не вспыхнет, останется целым и невредимым», — рассказал танкист Василий, старший прапорщик запаса. Он также добавил, что если в танк попадет снаряд, костюм защитит бойца от осколочных ранений.

Производитель спецодежды Екатерина Николаева рассказала, что специализируется на производстве экипировки для автогонщиков.

По ее словам, идея разработать огнеупорную одежду пришла к ней после трагического случая, произошедшего в ее семье. Несколько лет назад багги сына, на котором он участвовал на соревнованиях, загорелся. Мальчик получил серьезные ожоги. Сегодня он здоров, но Екатерина Николаева, зная, как тяжела реабилитация после таких травм, решила сделать все возможное, чтобы защитить людей от подобных испытаний.

Именно по этой технологии сегодня делают костюмы для танкистов по заказу «Народного фронта». Готовую форму представители общественной организации отправляют на передовую.

«Ткань, из которой мы шьем форму для бойцов, выдерживает 45 секунд прямого огня — это отличный показатель», — сообщила производитель.

10 сентября, в День танкиста, участники «Народного фронта» привезли на передовую динамическую защиту для танков и несколько комплектов средств радиоэлектронной борьбы. Эта встреча дала старт специализированному сбору на сайте «Все для Победы!», в рамках которого «Народный фронт» закупает и передает танкистам на передовую динамическую защиту, индивидуальные аптечки, медицинские рюкзаки.

В «Народном фронте» уточнили, что сбор для танкистов продолжается, вскоре бойцам будет передана новая партия груза.

«Помочь нашим военнослужащим может каждый, для этого надо зайти на сайт «Все для Победы!» и перевести удобную для вас сумму. Оборудование и обмундирование, закупленные при поддержке россиян, «Народный фронт» передаст бойцам 1-й танковой армии», — добавили в организации.