Мэра Тулуна задержали по подозрению в мошенничестве

Сотрудники СК Иркутской области задержали мэра Тулуна по подозрению в мошенничестве, сообщает Telegram-канал ведомства.

По данным следователей, в 2019 году мэр вместе с сотрудниками администрации муниципального образования организовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье и последующему их расселению как нуждающихся в переселении.

Ранее сообщалось, что главу турфирмы «Колибри-ТУР МСК» Наталию Маркину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере по делу о выселении российских детей из отеля в Турции.

По информации следствия, с 1 января 2020 по 8 августа 2023 года сотрудники ООО «Колибри-Тур МСК» и ИП Маркина Н.В. заключили около 100 договоров на более чем 1 млн рублей по организации детского отдыха в Турции, при этом в действительности условия договоров выполнять не планировали.

С 1 июня по 6 августа этого года фигуранты дела не оплатили проживание 90 детей в гостиничных номерах турецкого отеля, из-за чего детей, самому младшему из которых было шесть лет, выгнали на улицу в ночное время.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.