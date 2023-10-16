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В АТОР заявили о больших перспективах запуска авиасообщения с Вьетнамом

Вице-президент АТОР Мурадян: Вьетнам для туристов выигрывает за счет низких цен

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Shutterstock

Открытие регулярного авиасообщения между Россией и Вьетнамом благоприятно скажется на туристической отрасли, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. В целом это направление схоже с Таиландом, однако Вьетнам всегда выигрывал за счет более низкой стоимости, отметил он в эфире НСН.

Хотя раньше путешествие во Вьетнам всегда было дешевле, сегодня пока однозначно говорить о такой выгоде рано, так как неизвестны цены на билеты, отметил Мурадян.

«Все зависит от того, как быстро Россия сможет нарастить туда перевозки. Пока мы не понимаем стоимость билета, а это почти 70% стоимости всего отдыха в юго-восточной Азии», – добавил он.

До пандемии Вьетнам пользовался у туристов большой популярностью, причем у России был встречный поток туристов оттуда, отметил эксперт. Возможность российских перевозчиков ставить программы во Вьетнам вице-президент АТОР назвал «большим подспорьем», подчеркнув, что Таиланд столкнулся с дефицитом объектов размещения, а инфраструктура Вьетнама – «вторая по силе» в Юго-восточной Азии.

Восстановить регулярное и чартерное авиасообщение между РФ и Вьетнамом Минтранс планирует в ноябре.

В АТОР ранее сообщали, что на ноябрьские праздники россияне чаще всего отправляются в ОАЭ, Таиланд и Турцию.

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